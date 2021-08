Emergenza Covid, oltre 200 i positivi oggi in Calabria. Il dato nel Vibonese

Sono 212 i nuovi casi positivi al coronavirus in Calabria, a fronte di 4.449 tamponi analizzati. Lo riporta il bollettino odierno diramato dalla Regione, che registra per oggi un morto (nel Catanzarese) e due ricoveri in più in area medica. Le guarigioni sono state 97 nelle ultime 24 ore. [Continua in basso]

I casi di oggi

I contagi odierni sono così suddivisi: 29 a Catanzaro, 14 a Cosenza, 14 a Crotone, 128 a Reggio Calabria, 18 a Vibo Valentia e 9 da altra regione o Stato estero.

I dati per ogni provincia

Catanzaro: casi attivi 223 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 216 in isolamento domiciliare); 10.202 guariti, 147 deceduti. [Continua in basso]

Cosenza: casi attivi 914 (36 in reparto, 1 in terapia intensiva, 877 in isolamento domiciliare); 22.479 guariti, 580 deceduti.

Crotone: casi attivi 252 (3 in reparto, 0 in terapia intensiva, 249 in isolamento domiciliare); 6.596 guariti, 102 deceduti. [Continua in basso]

Reggio Calabria: casi attivi 1.197 (33 in reparto, 2 in terapia intensiva, 1162 in isolamento domiciliare); 22.999 guariti, 345 deceduti.

Vibo Valentia: casi attivi 128 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 124 in isolamento domiciliare); 5.516 guariti, 92 deceduti.

L’Asp di Catanzaro comunica 31 nuovi soggetti positivi di cui 2 fuori regione. L’Asp di Crotone comunica invece 15 positivi nuovi di cui 1 migrante. L’Asp di Cosenza fa sapere infine che si registra un nuovo caso residente fuori regione tra i ricoverati in reparto non di Terapia intensiva.