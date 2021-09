Coronavirus, salgono a 7 i sanitari dell’ospedale di Vibo contagiati

Salgono a 7 i sanitari dell’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia risultati positivi al coronavirus. Gli altri 450 tamponi effettuati su medici, infermieri e pazienti dell’ospedale hanno invece dato esito negativo. La nuova positività si è registrata attraverso un test eseguito a domicilio su un’operatrice sanitaria che già si trovava in quarantena e presta servizio nel reparto di Rianimazione dell’ospedale dove già erano emersi altri tre casi di sanitari positivi al coronavirus. In tutto, quindi, sono quattro i casi di soggetti positivi che operano (ora sono tutti in quarantena domiciliare) nel reparto di Rianimazione. A loro vanno ad aggiungersi una pediatra, una dottoressa del reparto di anestesia ed un’infermiera di ostetricia (tutte vaccinate con la doppia dose). Positivo anche un paziente ricoverato nel reparto di Cardiologia dell’ospedale che, al momento dell’ingresso allo Jazzolino, era invece negativo. I contagiati in tutta la provincia di Vibo sono attualmente 255.

LEGGI ANCHE: Sanitari no vax sospesi in Calabria, c’è anche un operatore dello Jazzolino

Ospedale Vibo, snobbato pure il bando per Ortopedia: solo 2 medici alle prove finali su 13 ammessi

Prenotazione visite e pagamento ticket, possibili ancora nelle farmacie del Vibonese: ecco dove