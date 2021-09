Emergenza Covid: stop alla zona rossa per Fabrizia e Acquaro

Ultime ore di “zona rossa” per i paesi di Acquaro e Fabrizia alle prese, rispettivamente, con 29 e 38 casi di Covid. A mezzanotte tali due centri non saranno più sottoposti al livello massimo di restrizioni. L’ha deciso un’ordinanza del presidente della giunta della Regione Calabria, Nino Spirlì, alla luce dei nuovi dati epidemiologici che fanno registrare un calo dei contagi nei due paesi del Vibonese. Anche per Fabrizia e Acquaro (erano già escluse le frazioni di Limpidi e Piani), quindi, da mezzanotte si applicheranno le sole disposizioni già in vigore in tutto il territorio regionale in materia di Covid. Per i soggetti positivi ed i contatti stretti continuano ad applicarsi i provvedimenti di isolamento o quarantena già disposti e non conclusi.

