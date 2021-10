Filadelfia, assistenza domiciliare anziani: possibile presentare le domande

Il Comune di Filadelfia dà avvio al servizio di assistenza domiciliare per anziani non autosufficienti ultrasessantacinquenni. L’amministrazione cittadina ha, infatti, proceduto a pubblicare l’apposito Avviso e, pertanto, sono aperti i termini per la presentazione delle istanze per la fruizione dei servizi previsti dal Piano di azione e coesione (Pac) per i servizi di cura agli anziani non autosufficienti ultrasessantacinquenni, bisognevoli di assistenza, residenti in uno dei Comuni facenti parte dell’Ambito territoriale numero 1, che vede il Comune di Vibo Valentia capofila. L’assistenza è prevista in forma semplice (Sad-Servizio di assistenza domiciliare-prestazioni di natura socio-assistenziale a domicilio fornita con operatori socio-sanitari ed assistenti familiari) e in forma integrata (Adi-Servizio di assistenza domiciliare integrata-prestazioni di natura socio-assistenziale a domicilio, integrate con prestazioni di natura sanitaria, a carico dell’Asp, fornita con operatori socio-sanitari ed assistenti familiari). L’avviso e la domanda possono essere scaricati al seguente link: https://www.comune.filadelfia.vv.it/index.php…