Covid Calabria: 71 casi, 2 morti e ricoveri in calo. I dati del Vibonese

Sono 71 i nuovi contagi da coronavirus in Calabria, 2 i morti. È quanto riporta il bollettino odierno diramato dalla Regione, che registra anche 124 guariti e un calo nei ricoveri (-5 in area medica e -3 in terapia intensiva). Per quanto riguarda la provincia di Vibo Valentia sono 21 i nuovi casi positivi e si registra un altro decesso, che porta il totale a 101 da inizio pandemia.

I contagi di oggi sono così divisi tra le province calabresi: 1 a Catanzaro, 18 a Cosenza, 31 a Reggio Calabria, 0 a Crotone e 21 a Vibo. I tamponi analizzati nelle ultime 24 ore sono 3.165 (tasso di positività al 2,24%). I 2 morti sono uno di Reggio e uno di Vibo. [Continua in basso]

I dati per ogni provincia

– Catanzaro: 3 in reparto, 2 in terapia intensiva, 81 in isolamento domiciliare; 11.240 guariti, 156 deceduti.

– Cosenza: 21 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1.238 in isolamento domiciliare; 25.882 guariti, 649 deceduti.

– Crotone: 0 in reparto, 0 in terapia intensiva, 221 in isolamento domiciliare; 8.033 guariti, 115 deceduti.

– Reggio Calabria: 53 in reparto, 6 in terapia intensiva, 670 in isolamento domiciliare; 28.867 guariti, 401 deceduti.

– Vibo Valentia: 6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 262 in isolamento domiciliare; 6.242 guariti, 101 deceduti.



L’Asp di Catanzaro comunica un decesso in terapia intensiva del Policlinico appartenente all’Asp di Vibo Valentia. LEGGI ANCHE: Coronavirus: un morto nel Vibonese dopo essere stato dimesso dall’ospedale