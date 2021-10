Covid, in Calabria i positivi sono 178 e ricoveri stabili. Il dato nel Vibonese

Sono 178 i casi positivi al coronavirus in Calabria registrati nell’ultima giornata, a fronte di 3.435 analizzati – con un tasso di positività che si attesta dunque al 5,18%. Lo riporta il bollettino odierno della Regione, che non registra alcun decesso. Vi sono poi 107 guarigioni, mentre per quanta riguarda i ricoveri la situazione è stabile: ve n’è uno solo in più in area medica. [Continua in basso]

I contagi registrati oggi sono così divisi tra le varie province: 3 a Catanzaro, 52 a Cosenza, 24 a Crotone, 62 a Reggio Calabria, 35 a Vibo Valentia e 2 da altra regione o Stato estero.

I dati per ogni provincia

Catanzaro: casi attivi 103 (7 in reparto, 2 in terapia intensiva, 94 in isolamento domiciliare); 11327 guariti, 157 deceduti. [Continua in basso]

Cosenza: casi attivi 1257 (31 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1226 in isolamento domiciliare); 26313 guariti, 656 deceduti.

Crotone: casi attivi 240 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 229 in isolamento domiciliare); 8273 guariti, 115 deceduti. [Continua in basso]

Reggio Calabria: casi attivi 937 (44 in reparto, 3 in terapia intensiva, 890 in isolamento domiciliare); 29413 guariti, 409 deceduti.

Vibo Valentia: casi attivi 456 (5 in reparto, 0 in terapia intensiva, 451 in isolamento domiciliare);6396 guariti, 103 deceduti.