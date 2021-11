Covid, in Calabria 184 casi e 5 nuovi ricoveri: i dati del Vibonese

Sono 184 i nuovi casi positivi al Covid in Calabria a fronte di 4.753 tamponi effettuati, con un tasso di positività pari al 3.87% .È quanto riporta il bollettino odierno della Regione, che registra anche un decesso (a Catanzaro) e 176 guariti (76 sono relativi al Vibonese). Sul fronte dei ricoveri, ve ne sono 5 in più nei reparti ordinari; situazione stabile nelle terapie intensive. [Continua in basso]

I nuovi casi

A livello provinciale i nuovi positivi sono così distinti: +19 Catanzaro, +73 Cosenza, +16 Crotone, +58 Reggio Calabria, +18 Vibo Valentia.

I dati per ogni provincia

– Catanzaro: casi attivi 254 (13 in reparto, 2 in terapia intensiva, 239 in isolamento domiciliare); 11381 guariti, 160 deceduti.

– Cosenza: casi attivi 1572 (42 in reparto, 5 in terapia intensiva, 1525 in isolamento domiciliare); 26565 guariti, 663 deceduti.

– Crotone: casi attivi 240 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 228 in isolamento domiciliare); 8499 guariti, 116 deceduti.

– Reggio Calabria: casi attivi 1258 (38 in reparto, 2 in terapia intensiva, 1218 in isolamento domiciliare); 29910 guariti, 413 deceduti.

– Vibo Valentia: casi attivi 281 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 274 in isolamento domiciliare); 6782 guariti, 104 deceduti.



