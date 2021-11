Covid, in Calabria contagi in aumento e cinque morti: uno è del Vibonese

Impennata di contagi in Calabria: nell’ultima giornata sono 249 i nuovi casi, a fronte di 5.796 tamponi analizzati e con un tasso di positività che si attesta quindi al 4,30%. Lo riporta il bollettino odierno diramato dalla Regione, che registra anche 5 decessi (uno nel Vibonese) e 203 guarigioni. Salgono i ricoveri in area medica (+7), mentre in terapia intensiva si registra un -1.



I contagi di oggi sono così suddivisi: 30 a Catanzaro, 61 a Cosenza, 12 a Crotone, 108 a Reggio Calabria, 37 a Vibo Valentia, 1 da altra regione.

Per quanto riguarda i morti: 2 sono di Catanzaro, 1 di Cosenza, 1 di Reggio e 1 di Vibo.

Covid Calabria, i casi per ogni provincia

– Catanzaro: casi attivi 292 (16 in reparto, 4 in terapia intensiva, 272 in isolamento domiciliare); 11527 guariti, 165 deceduti.

– Cosenza: casi attivi 1387 (52 in reparto, 5 in terapia intensiva, 1330 in isolamento domiciliare); 27188 guariti, 672 deceduti.

– Crotone: casi attivi 162 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 158 in isolamento domiciliare); 8691 guariti, 118 deceduti.

– Reggio Calabria: casi attivi 1505 (38 in reparto, 2 in terapia intensiva, 1465 in isolamento domiciliare); 30515 guariti, 418 deceduti.

– Vibo Valentia: casi attivi 330 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 321 in isolamento domiciliare); 6959 guariti, 105 deceduti.

