Covid, in Calabria boom di contagi: 929 casi e 2 morti. Positivi in crescita nel Vibonese

Boom di contagi in Calabria. Sono 929 i casi emersi nelle ultime 24 ore nella nostra regione a seguito di 9.400 tamponi. Lo riferisce il bollettino regionale nel quale si riportano anche 3 morti, 409 guariti e nuovi ingressi nei reparti (+2 reparti ordinari, +2 terapia intensiva). Il tasso di positività si attesta a 9,88%. A livello provinciale: Catanzaro +99 casi, Cosenza +447, Crotone +40, Reggio Calabria +265, Vibo Valentia +78.

Il bollettino regionale

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1.528.341 (+9.400). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 99.068 (+929) rispetto a ieri. Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: casi attivi 791 (28 in reparto, 4 in terapia intensiva, 759 in isolamento domiciliare); casi chiusi 12143 (11973 guariti, 170 deceduti);

– Cosenza: casi attivi 2.824 (89 in reparto, 8 in terapia intensiva, 2.727 in isolamento domiciliare); casi chiusi 28.581 (27.889 guariti, 692 deceduti);

– Crotone: casi attivi 336 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 329 in isolamento domiciliare); casi chiusi 9.148 (9.025 guariti, 123 deceduti);

– Reggio Calabria: casi attivi 2.820 (70 in reparto, 8 in terapia intensiva, 2.742 in isolamento domiciliare); casi chiusi 32.746 (32.314 guariti, 432 deceduti);

– Vibo Valentia: casi attivi 705 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 695 in isolamento domiciliare); casi chiusi 7.460 (7.351 guariti, 109 deceduti)

L’Asp di Cosenza comunica : “Oggi si registrano 447 nuovi casi su 2027 test effettuati; nel totale dei test è compreso anche l’esito di 425 tamponi, di cui 238 positivi, processati ieri e registrati oggi per problemi informatici occorsi nella giornata di ieri”.