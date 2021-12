Nicotera, nel giorno di Natale vaccini anti Covid anche in via del Vischio

Parola d’ordine vaccinare più persone possibili e raggiungerle ovunque per favorire le somministrazioni di prime, seconde e terze dosi. È con questo obiettivo che anche nel giorno di Natale gli operatori dell’Azienda sanitaria di Vibo Valentia saranno presenti in alcuni centri vaccinali per effettuare le vaccinazioni anti Covid. E c’è di più, perché sul territorio provinciale saranno allestite anche due postazioni mobili: oltre a quella già annunciata dall’Asp che sarà attiva davanti alla Cattedrale di Mileto dalle 8:30 alle 12:30, vi sarà una postazione anche nella ormai famosa via del Vischio di Nicotera. Qui, sarà possibile ricevere il vaccino anti Covid dalle ore 15 alle 18. A farlo sapere è il sindaco della cittadina costiera, Giuseppe Marasco, il quale ricorda che non sarà necessaria la prenotazione e potranno naturalmente fruire del servizio anche i non residenti. [Continua in basso]

La visita alla caratteristica via di Nicotera agghindata con luci e decorazioni per le festività, divenuta tra le mete preferite di questo periodo in provincia, si trasforma così in occasione per mandare avanti la campagna vaccinale in un periodo in cui i contagi si moltiplicano.

L’iniziativa del management dell’Asp di Vibo è stata subito sposata e appoggiata dall’amministrazione comunale. Dal sindaco Marasco, che è anche infermiere nel reparto Covid dell’ospedale Jazzolino di Vibo e ogni giorno vede gli effetti devastanti che può avere il virus, l’appello ai cittadini nicoteresi e non affinché approfittino di questa iniziativa «per tutelare se stessi e i propri cari, e ancor di più coloro i quali per svariati motivi vorrebbero ma non possono vaccinarsi».



Giorno di Natale gli hub vaccinali che resteranno attivi (con orario 8:30-12:30) sono quelli di Filadelfia, Serra San Bruno, Vibo center e Tropea.