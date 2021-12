Covid, tra Nicotera e Limbadi oltre 40 casi positivi all’antigenico

Oltre 40 i casi positivi al Covid tra Nicotera e Limbadi, tutti rilevati attraverso test antigenico e ancora in attesa di effettuare il tampone molecolare. Dall’Asp di Vibo, nelle ultime settimane in difficoltà con le operazioni di tracciamento, nessuna comunicazione ufficiale e così i sindaci sono costretti a parlare di «dati ufficiosi» e ad appellarsi agli stessi cittadini affinché comunichino alle amministrazioni comunali se risultano positivi. A dare notizia dei numeri sono stati i rispettivi sindaci, Giuseppe Marasco e Pantaleone Marcuri. [Continua in basso]

A Nicotera 30 casi positivi

A Nicotera i casi positivi al Covid sono una trentina, di cui circa 20 nel capoluogo e 10 nella frazione Marina. Marasco spiega che si tratta di dati ricavati grazie alle segnalazioni degli stessi cittadini contagiati, che hanno anche provveduto a mettersi in isolamento volontario. «L’Asp non è in grado di monitorare tutti i cittadini che sono risultati positivi, non si stanno eseguendo i molecolari come si faceva fino a qualche settimana fa», spiega aggiungendo che alcuni che avrebbero concluso il periodo di isolamento si vedono arrivare ordinanze di quarantena ormai scadute. Un sistema in tilt a cui i sindaci tentano di sostituirsi con i propri mezzi.

Marasco aggiunge che tra i positivi ci sono soprattutto giovani (il più piccolo è classe 2004): «C’è un ragazzo che è rientrato da fuori regione, è risultato positivi e ora lo sono anche gli altri quattro familiari; in un’altra famiglia un giovane ha partecipato ad una festa di laurea infettandosi e infettando altri due familiari». Tutti – riferisce – sono in buone condizioni e senza particolari sintomi.

Il sindaco di Nicotera comunque parla di «numeri non allarmanti». «Abbiamo passato periodi peggiori – dice, ricordando il mese d’agosto quando i casi erano oltre 50 -. Allora come ora non ho inteso emanare ordinanze con restrizioni, perché ormai questa è un’infezione che dobbiamo saper governare». [Continua in basso]

A Limbadi 12 casi positivi

Prima ancora era stato il sindaco di Limbadi a dare informazioni ai propri concittadini circa il numero dei contagi: sono al momento 12 i positivi all’antigenico. «A partire da oggi, il sindaco e l’amministrazione comunale comunicheranno alla popolazione anche il numero di casi relativo a cittadini positivi sottoposti al tampone antigenico. Questo, perché l’Asp di Vibo Valentia non è in condizione di trasferire le regolari e dovute comunicazioni al sindaco sui dati dei contagi nei tempi e modi previsti». Quindi l’invito ai cittadini ad avvisare l’amministrazione in caso di positività, «perché possano essere attivate le procedure per la mappatura dei contagi e tutti gli interventi propedeutici a tutela della collettività».

