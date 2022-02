Il Covid morde ancora il Vibonese: contagi nelle scuole e mai così tanti casi attivi

Sono quasi 14mila gli attuali positivi in tutta provincia, che in Calabria è seconda solo a quella ben più estesa territorialmente di Reggio Calabria. Osservati speciali gli istituti scolastici

Sono 13.643 i casi attualmente positivi al Covid in provincia di Vibo Valentia. Mai così tanti, un numero che in tutta la Calabria la rende seconda solo alla provincia di Reggio Calabria che, comunque ben più estesa territorialmente, di postivi ne conta ad oggi 14.342. Nella sola giornata di ieri nel Vibonese si sono registrati 340 nuovi contagi, un nuovo exploit dunque dopo che per qualche giorno la curva era stata in flessione. Intanto prosegue la campagna vaccinale: in tutto sono state inoculate 359.507 dosi e negli ultimi otto giorni si è proceduto con una media di 370 somministrazioni al dì. [Continua in basso]

Tutti i comuni sono interessati, a partire dalla città capoluogo nella quale oggi giorno vengono sfornate diverse ordinanze di quarantena. Niente dati ufficiali da parte dell’Asp, che dopo il boom di casi nel periodo natalizio non fornisce più il bollettino con la ripartizione comune per comune. I numeri, comunque, sono vicini o addirittura superano il centinaio in diversi comuni. Secondo gli ultimi aggiornamenti, sono oltre novanta a Rombiolo così come a San Calogero. A Limbadi sono oltre settanta. Tanti i contagi anche a Pizzo e a Nicotera, dove da ieri è chiusa la scuola elementare della frazione Marina.



Di studenti positivi ve ne sono in tutti gli istituti della provincia, con conseguente didattica integrata in diverse classi. Intanto nelle scuole proseguono gli screening eseguiti dall’Esercito italiano. Dopo quello che ha interessato lo scientifico Berto di Vibo, nelle giornate di sabato e di ieri i tamponi sono stati effettuati su studenti e personale del liceo classico Morelli, dei quali si attende l’esito.