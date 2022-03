Covid, in Calabria 2.987 nuovi casi e 8 morti: i dati nel Vibonese

Sono 2.987 i nuovi casi positivi al Covid in Calabria, a fronte di 13.301 tamponi analizzati e con un tasso di positività al 22,43%. Emerge dal bollettino odierno della Regione che registra anche 8 morti (2 Catanzaro, 3 Cosenza, 3 Reggio Calabria) e 1.210 guariti. Più 12 i ricoveri nei reparti ordinari, +1 in rianimazione. I nuovi contagi nelle province sono così distribuiti: +495 Catanzaro, +1116 Cosenza, +334 Crotone, +771 Reggio Calabria, +258 Vibo Valentia, +10 da altra regione. [Continua in basso]

Il bollettino

– Catanzaro: casi attivi 5.152 (67 in reparto, 6 in terapia intensiva, 5.079 in isolamento domiciliare); casi chiusi 28.212 (27.968 guariti, 244 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 23.187 (119 in reparto, 1 in terapia intensiva, 23.067 in isolamento domiciliare); casi chiusi 37.260 (36.314 guariti, 946 deceduti).

– Crotone: casi attivi 4.405 (27 in reparto, 0 in terapia intensiva, 4.378 in isolamento domiciliare); casi chiusi 22.164 (21.972 guariti, 192 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 12.821 (128 in reparto, 8 in terapia intensiva, 12.685 in isolamento domiciliare); casi chiusi 93630 (92966 guariti, 664 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 14.602 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 14.586 in isolamento domiciliare); casi chiusi 15688 (15530 guariti, 158 deceduti).

L’Asp di Cosenza comunica 1124 nuovi soggetti positivi di cui 8 fuori regione. Inoltre, precisa che dei tre decessi comunicati oggi uno risale al 28/02/2022. L’Asp di Catanzaro comunica 496 nuovi soggetti positivi di cui 1 fuori regione. L’Asp di Vibo Valentia comunica 259 nuovi soggetti positivi di cui 1 fuori regione.