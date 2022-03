Vibo, l’Asp avvia concorso per 2 posti di collaboratore professionale e assistente sociale

L’Asp di Vibo Valentia, guidata dal commissario straordinario Giuseppe Giuliano, ha indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di due posti di collaboratore professionale, assistente sociale. Le domande per partecipare al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica accedendo dal sito aziendale dell’Azienda, sezione concorsi. Dopo aver effettuato la registrazione l’utente dovrà seguire la procedura e compilare il modulo telematico della domanda. [Continua in basso]

Tra la documentazione richiesta l’Azienda sanitaria specifica la necessità di allegare il contributo di segreteria pari a 10 euro (non rimborsabile). Il documento evidenzia che tutti i candidati che presentano domanda di partecipazione al concorso sono ammessi con riserva all’eventuale preselezione.

L’accertamento dei requisiti di ammissione previsti dal bando sarò effettuato successivamente e solo per color che avranno superato con esito positivo la fase della preselezione. Il mancato possesso dei requisiti di ammissione comporterà l’esclusione dalla procedura di concorso pubblico. Il concorso si svolgerà seguendo: prova scritta, pratica e orale. Le valutazioni potranno svolgersi anche in modalità telematica. Maggiori info disponibili sul sito dell’Asp di Vibo.