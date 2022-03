Sanità Alto Mesima, il Comitato: «Dall’Asp rassicurazioni su Casa e ospedale comunità»

Si è tenuto stamane presso la sede Asp di Vibo Valentia un incontro tra il ‘”Comitato per l’ospedale dell’Alto Mesima’’ accompagnato dal consigliere regionale Antonio Lo Schiavo, vicino all’ente sin dalla sua nascita, ed il commissario straordinario Giuseppe Giuliano.

All’incontro – si legge in una nota del comitato – si è registrata anche la gradita presenza del presidente della commissione sanità della Regione Calabria Michele Comito. Un incontro franco in cui il sodalizio ha voluto porre l’attenzione su due punti fondamentali per migliorare l’offerta sanitaria nel comprensorio dell’Alto Mesima. In primis si è discusso sullo stato di messa in atto delle opere la cui realizzazione è prevista grazie ai fondi del Pnrr, ovvero la ‘’Casa di Comunità’’ (ex Casa della Salute, che già da anni era prevista sulle carte aziendali, ma mai concretamente attuata) e dell’ ‘’Ospedale di comunità’’. I componenti hanno ricevuto rassicurazioni sull’irreversibilità delle decisioni prese riguardo la designazione della struttura ospedaliera di Soriano ad accogliere tali servizi.



Una discussione schietta – si rimarca – che ha evidenziato la necessità di tempistiche importanti per realizzare completamente i due progetti (almeno tre anni), ma proseguita poi con l’assunzione di impegni concreti per l’implementazione di nuovi servizi ambulatoriali in modo che la struttura sia in grado di fornire risposte al territorio sin da subito, senza attendere l’ultimazione dei lavori nella loro interezza.



Il comitato sottolinea: «Approfittando dunque del termine della prima tranche di lavori, che hanno interessato in questi mesi la struttura e che hanno reso fruibili ulteriori spazi, si è giunti all’impegno da parte del commissario Giuliano ad avviare (in alcuni casi di ri-avviare) in tempi brevi ambulatori come: Ginecologia e Diabetologia, al vaglio anche Reumatologia e la possibilità dell’acquisto dei necessari strumenti per avere anche la presenza nelle struttura del medico oculista e dell’otorino».