Covid, nel Vibonese una nuova vittima mentre scendono i contagi: il bollettino

C’è una nuova vittima del Covid nel Vibonese: in provincia i morti da inizio pandemia salgono così a 160. I contagi registrati oggi sono 176, buone notizie invece sul fronte delle guarigioni: nelle ultime 24 ore sono state 312. Questi i dati relativi alla provincia di Vibo Valentia, in tutta la Calabria poi sono 2.502 i nuovi casi – a fronte di 11.729 tamponi analizzati e quindi con un tasso di positività al 21,33%. È quanto emerge dal bollettino della Regione, che rileva anche 1.657 guarigioni e 4 morti (1 a Vibo, 1 a Reggio e 2 a Cosenza). Sul fronte ricoveri: sono -7 in reparto e +1 in terapia intensiva. [Continua in basso]

I nuovi casi

I nuovi casi sono così distribuiti: Catanzaro +482, Cosenza +854, Crotone +37, Reggio Calabria +935, Vibo Valentia +176, altra regione +18.

I dati per ogni provincia

– Catanzaro: casi attivi 7001 (85 in reparto, 14 in terapia intensiva, 6902 in isolamento domiciliare); casi chiusi 32801 (32549 guariti, 252 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 34770 (128 in reparto, 2 in terapia intensiva, 34640 in isolamento domiciliare); casi chiusi 39095 (38106 guariti, 989 deceduti).

– Crotone: casi attivi 5093 (20 in reparto, 0 in terapia intensiva, 5073 in isolamento domiciliare); casi chiusi 25904 (25702 guariti, 202 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 13232 (106 in reparto, 4 in terapia intensiva, 13122 in isolamento domiciliare); casi chiusi 107532 (106829 guariti, 703 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 16652 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 16636 in isolamento domiciliare); casi chiusi 17295 (17135 guariti, 160 deceduti).

L’Asp di Catanzaro comunica che nel setting fuori regione si registrano 2 nuovi casi. L’Asp di Reggio Calabria registra 1 nuovo soggetto positivo nel setting fuori regione. L’Asp di Cosenza comunica che nel setting fuori regione si registrano 11 nuovi casi a domicilio. L’Asp di Vibo Valentia registra 4 nuovi soggetti positivi nel setting fuori regione.