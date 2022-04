Covid, nel Vibonese non si fermano le vaccinazioni: i dati su prime, seconde e terze dosi

Seppur a ritmo più lento, continuano le somministrazioni del siero e l’Asp riorganizza luoghi e orari degli hub. In provincia solo poco più di quattromila persone non hanno ricevuto alcuna dose

Non si ferma la campagna vaccinale nel Vibonese, seppur con un’utenza ridotta oramai al lumicino. I più, infatti, hanno ricevuto il siero anti Covid e attualmente in provincia di Vibo si procede in media con una cinquantina di inoculazioni al giorno. Alla luce di ciò, l’Azienda sanitaria provinciale ha riorganizzato le attività degli hub vaccinali, lasciandone in funzione soltanto tre. [Continua in basso]

I nuovi orari da martedì 19 aprile

A partire da martedì 19 aprile per ricevere il vaccino ci si dovrà recare a Vibo, a Serra o a Tropea. In tutti e tre gli hub sono previste somministrazioni sia per gli adulti che per i minori in età pediatrica. Ecco nello specifico luoghi e orari:

Vibo Valentia , Palavalentia: martedì dalle 9 alle 12; giovedì dalle 9 alle 12; sabato dalle 10 alle 17.

, Palavalentia: dalle 9 alle 12; dalle 9 alle 12; dalle 10 alle 17. Serra San Bruno , consultorio in via Milite Ignoto: venerdì dalle 15 alle 18.

, consultorio in via Milite Ignoto: dalle 15 alle 18. Tropea, ospedale: mercoledì dalle 15 alle 18.

I dati su prime, seconde e terze dosi

Nel Vibonese su una popolazione vaccinabile di 146.223 persone, solo in 4.256 non hanno ricevuto alcuna dose (tre mesi fa erano 9.653). Mentre sono 88.152 coloro i quali hanno già tutte e tre le dosi (tre mesi fa erano 57.454). È quanto emerge dall’ultimo report della Protezione civile regionale. Tra le province calabresi, così come già accaduto in passato, quella di Vibo comunque si pone tra le più virtuose. [Continua in basso]