Emergenza Covid-19, a Filadelfia sospesa la mensa scolastica: ecco fino a quando

Sospensione del servizio di mensa scolastica al Comune di Filadelfia. Lo ha ufficialmente comunicato l’amministrazione cittadina, guidata dal sindaco Anna Bartucca, dopo che la ditta Gest Service, in qualità di gestore del servizio mensa scolastica nel territorio comunale, ha informato i vertici dell’amministrazione della positività al Covid-19 di tre suoi dipendenti. Pertanto, in queste ultime – al fine di salvaguardare la salute degli alunni e dell’intero personale docente e amministrativo – ore è stato deciso che la mensa scolastica sarà sospesa fino al 27 maggio prossimo, ossia per l’intera settimana prossima. «Qualora, invece – fanno sapere sempre dal Comune – i dipendenti della ditta si dovessero negativizzare prima, la riapertura sarà di conseguenza anticipata».