Covid, in Calabria 409 contagi e tante guarigioni: i dati nel Vibonese

Sono 409 i nuovi contagi da Covid-19 in Calabria, a fronte di 2.743 tamponi analizzati e con un tasso di positività al 14,91%. Lo riporta il bollettino odierno della Regione, che registra anche 3 morti (tutti a Cosenza) e 1.819 guarigioni (di cui 1.076 nel Vibonese). Per quanto riguarda i ricoveri, sono -4 in reparto e stabili in terapia intensiva. [Continua in basso]

I nuovi contagi

I nuovi casi positivi sono così distribuiti: 57 a Catanzaro, 150 a Cosenza, 150 a Crotone, 46 a Reggio Calabria, 4 a Vibo Valentia e 2 da altra regione.

I dati per ogni provincia

– Catanzaro: casi attivi 4686 (53 in reparto, 4 in terapia intensiva, 4629 in isolamento domiciliare); casi chiusi 54617 (54315 guariti, 302 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 30790 (55 in reparto, 3 in terapia intensiva, 30732 in isolamento domiciliare); casi chiusi 69813 (68718 guariti, 1095 deceduti).

– Crotone: casi attivi 2218 (22 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2196 in isolamento domiciliare); casi chiusi 37813 (37584 guariti, 229 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 3905 (47 in reparto, 1 in terapia intensiva, 3857 in isolamento domiciliare); casi chiusi 138287 (137512 guariti, 775 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 8230 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 8221 in isolamento domiciliare); casi chiusi 31261 (31090 guariti, 171 deceduti).