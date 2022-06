Covid, in Calabria contagi stabili e due morti: i dati del Vibonese

Sono 460 i nuovi contagi da Covid-19, a fronte di 3.161 tamponi analizzati e con un tasso di positività pari al 14,55% (ieri era al 13,24%). Emerge dal bollettino odierno della Regione, che registra anche 2 decessi (uno a Catanzaro e uno a Reggio Calabria) e 1.048 guarigioni (di cui 36 nel Vibonese). Per quanto riguarda i ricoveri: -1 in area medica, -1 in terapia intensiva. [Continua in basso]

I nuovi contagi

I nuovi contagi sono così suddivisi: Catanzaro +137, Cosenza +156, Crotone +53, Reggio Calabria +85, Vibo Valentia +24, altra regione +5.

I dati per ogni provincia

– Catanzaro: casi attivi 3492 (38 in reparto, 1 in terapia intensiva, 3453 in isolamento domiciliare); casi chiusi 58372 (58054 guariti, 318 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 23285 (48 in reparto, 3 in terapia intensiva, 23234 in isolamento domiciliare); casi chiusi 80902 (79791 guariti, 1111 deceduti).

– Crotone: casi attivi 887 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 871 in isolamento domiciliare); casi chiusi 40502 (40270 guariti, 232 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 2613 (45 in reparto, 1 in terapia intensiva, 2567 in isolamento domiciliare); casi chiusi 142461 (141677 guariti, 784 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 955 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 949 in isolamento domiciliare); casi chiusi 38993 (38820 guariti, 173 deceduti).