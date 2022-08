Medici cubani in Calabria, il commissario Asp di Vibo: «Post Piperno? Pronti ad assumerla, speriamo abbia requisiti»

Giuseppe Giuliano risponde alla professionista che ha scritto al governatore Occhiuto per spiegare le motivazioni per cui un camice bianco non riesce ad esercitare la sua professione in Calabria

«Ho letto il post su Facebook della dottoressa Alessia Piperno. Occorre fare alcune puntuali precisazioni. La dottoressa è presumibilmente già assunta a tempo indeterminato presso una struttura sanitaria privata del vibonese, e ad inizio agosto 2022 ha deciso di candidarsi – evidentemente per affiancare un secondo lavoro alla sua occupazione principale – ad un incarico di tre mesi bandito dall’Asp di Vibo Valentia: si trattava di un contratto da libero professionista retribuito circa 60 euro all’ora, 480 euro al giorno (molto più della paga normale di un medico)». Lo afferma Giuseppe Giuliano, commissario dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia. [Continua in basso]

«Cercavamo tre medici – continua Giuliano -, ci è arrivata la sola richiesta della Piperno. Quando la dottoressa ha presentato la domanda c’è stata una oggettiva impossibilità dell’amministrazione ad accoglierla. Il motivo? Ci è pervenuta – tra l’altro in una mail sbagliata, diversa da quella utilizzata dall’Asp per gestire le candidature – una lettera scritta a mano, mandata fuori termine rispetto alla data di scadenza dell’avviso, senza alcuna indicazione in merito alla specializzazione, e senza allegati il Curriculum vitae né alcun documento d’identità. Ovviamente un’Azienda sanitaria non può assumere sulla parola, o basandosi esclusivamente su un foglio bianco scritto a mano. Per tale ragione la dottoressa è stata contattata e abbiamo chiesto l’invio della documentazione necessaria tramite Posta elettronica certificata. La risposta? ‘Non ho la Pec’».

«Nonostante ciò questa Azienda sanitaria – prosegue la nota del commissario Asp di Vibo -, proprio in virtù della carenza di personale medico che affligge tutto il nostro territorio, ha fatto i salti mortali per inserire in organico, per i tre mesi previsti dall’avviso, la dottoressa Piperno, e – nonostante le difficoltà causate solo dalla diretta interessata – ci stiamo riuscendo: aspettiamo ancora la domanda corretta e il Cv». [Continua in basso]