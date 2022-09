Tumore al colon: ad Acquaro, Dasà e Arena parte la campagna di screening

«Con la fattiva collaborazione del dottore Antonino Morabito Loprete prende il via per i cittadini dei comuni di Acquaro, Dasà e Arena la campagna di screening finalizzata alla prevenzione del tumore del colon-retto. L’iniziativa si protrarrà per tutto il mese di settembre, da lunedì a venerdì nella fascia oraria 8 – 12, presso i locali messi a disposizione dal Comune di Acquaro, dove verranno depositati i prelievi e le schede identificative». A darne notizia è il sindaco di Acquaro Giuseppe Barillaro. La campagna di prevenzione è riservata alla popolazione ricadente nella fascia di età dai 50 ai 69 anni, ed i cittadini dei tre comuni riceveranno per posta l’invito di adesione. Nell’ipotesi in cui dall’esame dei referti venissero riscontrati casi positivi, i soggetti interessati verranno sottoposti ai controlli di secondo livello (colonscopia in sedazione profonda indolore) presso l’ospedale di Tropea, a titolo gratuito e senza necessità di impegnativa da parte del medico curante.



«La campagna – aggiunge il primo cittadino – assume una valenza davvero straordinaria per la fascia d’età più a rischio dei cittadini del comprensorio, considerato che la prevenzione è l’arma più importante di cui disponiamo per la lotta ai tumori. L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla disponibilità manifestata dal Dipartimento regionale alla salute e dal commissario straordinario Asp di Vibo Valentia con i quali abbiamo già concordato per i prossimi mesi la nostra adesione, con le medesime modalità, alle campagne di screening per la prevenzione del tumore al collo dell’utero e del tumore alla mammella».