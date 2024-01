Acquaro, i disegni e il talento dell’artista 12enne Pietro Lopresti in mostra alla Pro loco

Personaggi di disneyana memoria, ma anche tratti dal recente film d’animazione Cattivissimo me. E poi ancora draghi, Harry potter e l’iconico cappello parlante. Immaginazione, creatività ma anche una indispensabile dose di talento racchiusa in un ragazzino di appena 12 anni. Si avvia a conclusione la mostra artistica di Pietro Lopresti, giovanissimo studente di Acquaro. L’allestimento è stato organizzato dalla Pro loco di Acquaro in collaborazione con l’associazione Donn’Antuani ed è stata inaugurata a inizio dicembre con ottimi riscontri da parte del pubblico. Come sottolineato dai promotori «i numerosi visitatori hanno avuto la possibilità di ammirare oltre cinquanta opere, realizzate con carboncino, matite, matite colorate e marker raffiguranti soggetti Disney, personaggi della Marvel, Manga ed i protagonisti della famigerata saga del maghetto di Hogwarts».Un piccolo tassello che si aggiunge al percorso formativo del giovanissimo Pietro, il cui talento multidisciplinare è stato apprezzato in precedenza, non solo a livello locale, ma anche nazionale, grazie ad un Progetto culturale di elevato respiro , dal titolo “Eplibriamoci”. Nell’ambito del concorso letterario nato nel 2022 e promosso dall’Epli, Ente pro loco italiane, lo studente ha ottenuto un importante vittoria su scala nazionale grazie ad un elaborato pensato per sensibilizzare alla pace e ripudiare ogni forma di guerra. In merito alla mostra artistica, Pietro ha subito accolto l’invito da parte del presidente Giuseppe Esposito. L’ente, infatti, ormai da anni punta molto alla promozione di eventi di natura culturale in grado di valorizzare soprattutto i talenti nostrani. Una scommessa vinta, visti gli ottimi risultati in termini di presenze. Riscontri positivi inaspettati per il giovanissimo artista che porta a casa tanti complimenti per le sue opere e incoraggiamenti per futuri percorsi di crescita.

