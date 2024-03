Acquaro, la Pro loco celebra la Giornata mondiale della poesia

Rappresenta una delle forme d’arte più antiche e suggestive. Si celebra il 21 marzo la Giornata mondiale della poesia. Tramite l’iniziativa, istituita dall’Unesco, s’intende promuove la diversità linguistica attraverso l’espressione poetica. Proprio per valorizzare la Giornata, la Pro loco di Acquaro ha invitato i cittadini del territorio di competenza ad inviare una poesia da loro realizzata. I vari componimenti sono e saranno, anche nei giorni a seguire, condivisi sulla pagina social dell’Associazione. Tramite il progetto s’intende anche valorizzare i talenti locali e coinvolgere un pubblico sempre più ampio. Il presidente del sodalizio, Giuseppe Esposito evidenzia: «La poesia è una forma d’arte alla quale oggi non viene riconosciuta la giusta importanza, nonostante innumerevoli siano gli appassionati che attraverso le proprie parole regalano emozioni. La poesia ha un linguaggio universale, porta con sé un ideale di bellezza che diventa globale. Anche per questo motivo non potevamo esimerci dal dare il nostro contributo attraverso questa raccolta e condivisione. Il nostro grazie va a tutti coloro che decideranno di condividere con noi i propri versi». I riscontri positivi sono stati accolti con soddisfazione: «Questo – chiosa il referente Pro loco – conferma che la strada da percorrere è quella giusta, prediligendo iniziative culturali che contribuiscono ad educare al bello».

LEGGI ANCHE: “Alla scoperta degli antichi quartieri di Nicotera”: al via le Giornate Fai di Primavera

La “Festa del pane” di Stefanaconi marchio di qualità Epli, la Pro loco: «Prestigioso riconoscimento»

Vibo, l’arte e la poesia protagoniste a Palazzo Gagliardi