Acquaro, ignoti tentato di forzare l’ingresso della camera di manovra delle risorse idriche

Ignoti hanno tentato di forzare la porta d’ingresso della camera di manovra delle risorse idriche ad Acquaro. Lo rende noto il sindaco Giuseppe Barilaro che si era recato presso località Acqua bianca per misurare la portata delle acque e monitorare la situazione. Qui l’amara sorpresa. Le ragioni non sono note. Dal momento che, all’interno della camera di manovra, non vi è nulla di valore. L’ipotesi è che possa trattarsi di un’azione per deviare il normale deflusso e corso delle acque sorgenti per impedire il riempimento dei serbatoi. In merito alla vicenda, rende noto il primo cittadino, sono state informate le autorità preposte e verrà formalizzato ogni adempimento di legge.

