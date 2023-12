Arte e fede, ad Acquaro inaugurata la suggestiva via dei presepi

In occasione dell’ottavo centenario della nascita del presepe, fatto per la prima volta da San Francesco d’Assisi nel 1223, l‘associazione Donn’ Antuani e la Pro loco di Acquaro, presieduti rispettivamente da Giuseppe Carnovale e da Giuseppe Esposito, hanno dato vita alla via dei presepi. Per l’inaugurazione il taglio del nastro è stato affidato al parroco del paese don Rosario Lamari che oltre la benedizione ha celebrato una breve funzione religiosa. L’evento ha attirato non solo fedeli, ma anche amanti dell’arte e visitatori dai paesi limitrofi. Gli organizzatori sono molto soddisfatti per l’ottima riuscita e confermano di riproporla il prossimo anno con ulteriori novità. La via dei presepi sarà visitabile tutti i giorni, mentre l’esposizione di tutti i presepi e delle opere raffiguranti la Natività a cura di artisti noti non solo a livello regionale avverrà nei seguenti giorni: 26 e 30 dicembre ed il 6 gennaio 2024 con i seguenti orari dalle 16.30 alle 20:00. Lungo il percorso i visitatori potranno deporre sotto l’albero addobbato per l’occasione dei giocattoli, contraddistinti da un fiocco rosa o azzurro in base ai destinatari del dono, questi verranno consegnati ai bambini ricoverati nel reparto pediatrico dell’ospedale G. Jazzolino di Vibo Valentia.

