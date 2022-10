Legionella, un caso a Catanzaro: il sindaco vieta l’uso dell’abitazione

Allontanati tutti i residenti. Riunione operativa in Comune, domani i controlli sull’acqua finalizzati alla ricerca dell’agente patogeno

Un caso di legionella è stato riscontrato nei giorni scorsi a Catanzaro dall’Azienda ospedaliera Pugliese-Ciaccio. In seguito alla comunicazione del dipartimento Prevenzione dell’Azienda sanitaria di Catanzaro, il Comune si subito è attivato. Il sindaco Nicola Fiorita ha emesso un’ordinanza con cui ha vietato l’uso dell’abitazione di residenza della persona affetta da legionella e l’allontanamento di tutti i residenti. Questa mattina, poi, il vicesindaco con delega ai rapporti con il sistema sanitario, Giusy Iemma, ha presieduto questa mattina una riunione operativa con la dirigenza comunale. Si è preso atto della comunicazione con cui oggi il dipartimento di Prevenzione dell’Asp ha annunciato per domani, 13 ottobre, le operazioni di campionamento dell’acqua finalizzate alla ricerca dell’agente patogeno presso l’abitazione interessata. È stata quindi predisposta, come richiesto dallo stesso dipartimento Asp, la presenza di personale tecnico del Comune nonché della Polizia locale. Al campionamento assisterà anche un rappresentante della proprietà.