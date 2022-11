Vibo: l’équipe della Villa dei Gerani al Congresso chirurgico dell’apparato digerente

L’équipe operatoria della Casa di Cura “Villa dei Gerani” di Vibo Valentia, coordinata e diretta da Vincenzo James Greco in qualità di direttore sanitario e responsabile dell’Unità operativa di Chirurgia Generale, ha partecipato per il secondo anno consecutivo all’evento scientifico denominato “33° Congresso Chirurgia Apparato Digerente”.



«Anche per questa edizione – fanno sapere della struttura sanitaria del capoluogo – sono stati erogati oltre 150 interventi di chirurgia dal vivo eseguiti dai migliori chirurghi dei 5 continenti trasmessi online su 21 canali digitali riguardanti le patologie dell’apparato digerente, del sistema endocrino, ginecologico, ortopedico ed urologico. Si precisa che questa importantissima riconoscenza è stata resa possibile dai risultati chirurgici ottenuti dalla Casa di Cura nell’ultimo quinquennio, consentendole di essere prescelta quale unica struttura sanitaria nell’intera regione Calabria. Quello calabrese è di certo un sistema sanitario in sofferenza che paga lo scotto di anni di commissariamento tuttavia, anche in un quadro del genere, le eccellenze mediche esistono ed andrebbero valorizzate appieno».

