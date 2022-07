Vibo, i volontari Avo a sostegno dei degenti della casa di cura Villa dei gerani

Benessere del corpo ma anche dello spirito. Su questo principio si fonda la collaborazione tra Avo, associazione volontari ospedalieri e la casa di cura Villa dei gerani sita a Vibo Valentia. A darne comunicazione il direttore Antonio La Gamba che specifica: «La struttura parimenti ad importanti investimenti in tecnologia ed innovazione, ha da sempre riposto la massima attenzione per ciò che concerne il fattore sociale ed umano. In tale contesto – aggiunge – si è orgogliosi di comunicare di aver avuto il piacere di collaborare fattivamente con l’Avo di Vibo Valentia, Associazione che ha offerto volontariamente calore umano e compagnia ai degenti delle Unità operativa di Chirurgia generale e di Riabilitazione intensiva, migliorando significativamente la loro condizione fisica e psicologica». [Continua in basso]

Per il direttore La Gamba «Non può esistere certamente cura degna di tale nome senza l’ascolto di questi bisogni. In questo senso, grazie ad una preparazione altamente professionale, il ruolo svolto dai volontari Avo è stato di primaria importanza». Ringraziamenti sono giunti all’indirizzo del presidente Elio Costa e all’associazione «per l’aiuto offerto nel contrastare la sofferenza della malattia e della solitudine, soprattutto per quei degenti afflitti da patologie estremamente gravi».

Articoli correlati