Pediatria di Vibo, la carenza di organico induce l’Asp alle prestazioni aggiuntive dei medici

Anche il reparto di Pediatria e Neonatologia dello Jazzolino, è in sofferenza. Le attuali carenze di organico e gli esoneri dal servizio, infatti, più volte segnalati sia dal direttore della Soc, che dal direttore del Dipartimento di Medicina, determinano l’impossibilità di assicurare la regolare turnistica e l’erogazione dei servizi, al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza. Il tutto è aggravato dall’aumento dei pazienti considerato il periodo estivo. Pertanto, su proposta del direttore del Dipartimento di Medicina, Salvatore Braghò, ossia, autorizzare l’effettuazione delle prestazioni aggiuntive ritenute indispensabili al fine di garantire l’erogazione delle attuali attività assistenziali e dei sevizi della Soc di Pediatria e Neonatologia, il commissario straordinario dell’Asp, Generale Antonio Battistini, valutata la regolarità procedurale e le argomentazioni poste a sostegno della proposta del dott. Braghò, ha deliberato l’autorizzazione per i Dirigenti Medici della Soc di Pediatria e Neonatologia, ove necessario ed

indispensabile, per il periodo Luglio/Dicembre 2023 all’attività aggiuntiva, fino ad un massimo di 12 turni di servizio a settimana (turni di 6 ore ciascuno e/o 12 ore, massimo 38 ore settimanali), al fine di garantire l’erogazione degli attuali livelli essenziali di assistenza e la continuità assistenziale. Le suddette prestazioni aggiuntive, cesseranno comunque con l’espletamento delle procedure concorsuali per la copertura dei posti di Dirigente Medico – specializzati nella disciplina di Pediatria.

