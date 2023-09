Donazione midollo e staminali, a Vibo Marina il gazebo informativo dell’Adisco

Nell’ambito della settimana nazionale dedicata alla donazione del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche, la sezione vibonese dell’A.D.I.S.C.O. ha organizzato per sabato 23 settembre, alle ore 17, sul lungomare di Vibo Marina, un’iniziativa avente come finalità una campagna informativa sulle donazioni. L’Adisco è stata costituita nel 1995 con l’obiettivo di diffondere in Italia la cultura del sangue cordonale e di

sostenere la ricerca scientifica in tale campo. Dal 2019 promuove la donazione di sangue di cordone ombelicale (SCO), sangue ricco di cellule staminali capaci di ricostituire la funzione emopoietica (produzione degli elementi del sangue, quali globuli rossi, globuli bianchi e piastrine). La raccolta del sangue cordonale è assolutamente innocua e indolore per la mamma e per il neonato e la donazione è volontaria e gratuita. La nascita dell’Associazione si deve alle iniziative di eminenti ematologi italiani in un momento in cui si stava sviluppando anche in Italia la ricerca sulle cellule staminali. L’Adisco collabora con le Banche di sangue cordonale che sono nate, organizzandosi al fine di sostenere le attività di donazione, raccolta e conservazione. L’Associazione, in questi venti anni di vita, ha cercato di diffondersi in tutte le Regioni per promuovere la cultura del dono del sangue cordonale in termini di gesto collettivo.

LEGGI ANCHE: Briatico, appello dell’A.i.d.o. all’Asp: «Predisporre quanto necessario per l’accertamento della morte cerebrale»