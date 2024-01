Annullate le selezioni per individuare i nuovi direttori generali dell’Asp di Vibo

Stop anche per le procedure riguardanti il Gom di Reggio Calabria e l’ospedale Annunziata di Cosenza

di Luana Costa

Annullate le tre selezioni già avviate per individuare i direttori generali dell’Asp di Vibo Valentia, del Gom di Reggio Calabria e dell’ospedale Annunziata di Cosenza. A metterlo nero su bianco, è la stessa Regione Calabria tramite una stringatissima comunicazione. Le procedure erano state indette nel luglio scorso e rientravano in una strategia di stabilizzazione dei vertici delle aziende sanitarie e ospedaliere calabresi, da troppi anni ormai guidate da commissari straordinari. La nota è stata inviata a tutti i candidati in attesa di sostenere i colloqui nella giornata del 23 gennaio.

