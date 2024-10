San Calogero, in arrivo il nuovo medico di base: è il dottore Emanuele Aloisi

Sarà il dottore Emanuele Aloisi a ricoprire la postazione di medico di famiglia rimasta scoperta a seguito del pensionamento del dottore Antonio Vallone. L’assegnazione del nuovo incarico al professionista di origine cosentina è stato deciso nei mesi scorsi dagli uffici della Regione Calabria. Il dottore Aloisi inizierà ad esercitare la sua attività assistenziale nel nuovo studio di via Fiume dal 4 novembre prossimo. Riceverà i pazienti tutti i giorni, da lunedì a venerdì, dalle 8,30 alle 12, e martedì e giovedì anche di pomeriggio dalle 15,30 alle 18,30.

In una nota fatta circolare nei giorni scorsi sui social, il medico Aloisi ha fatto sapere, inoltre, che le visite domiciliari vanno richieste entro le 10 del mattino e che, comunque, per ogni evenienza è possibile contattarlo telefonicamente negli stessi giorni lavorativi dalle ore 9 alle 19. In più, il suo studio – si legge sempre nella nota – previa delega, si occuperà del disbrigo delle pratiche per la scelta del nuovo medico.

Il dottor Aloisi ha 50 anni ed è nato e cresciuto a Cosenza, più esattamente a Donnici superiore. Ha compiuto gli studi classici dopodiché si è iscritto alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli studi di Messina laureandosi con lode nel 2000, e specializzandosi con lode nel 2005 in nefrologia. Ha operato come consulente d’ufficio per il Tribunale della provincia di Vibo Valentia e attualmente risiede nel piccolo comune di Zaccanopoli.