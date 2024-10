I medici del Gemelli di Roma una volta al mese nel Vibonese: il miracolo della solidarietà prende forma a Filadelfia – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

«Un piccolo miracolo che si avvera», così Fulvia Molisani, farmacista e membro del comitato Corri Filadelfia, definisce il progetto portato avanti dalla federazione Gene che anche quest’anno ha organizzato la “Stracittadina Filadelfiese”, l’evento sportivo che ogni anno richiama nel piccolo centro del Vibonese, centinaia di corridori, in campo per sostenere le famiglie dei bambini affetti da patologie neurochirurgiche. «Siamo già proiettati alla nona edizione dell’evento che coniuga sport ma anche solidarietà», dice con orgoglio Giovanni Ruscio Bevivino del comitato Corri Filadelfia.

L’evento solidale ha permesso di aprire un ambulatorio che ospita una volta al mese gli specialisti del Gemelli di Roma i quali si spostano in Calabria e più precisamente a Filadelfia, per effettuare visite gratuite. Il piccolo centro del Vibonese diventa così un punto di riferimento per le famiglie provenienti da tutta la Calabria ma anche dalla Sicilia, dalla Puglia e dalla Basilicata.

«Veniamo da Gioia Tauro», dicono i genitori del piccolo Rocco. Sono i primi della lunga lista di pazienti che oggi avranno la possibilità di effettuare una prima visita con lo specialista. «Sono stati i medici dell’ospedale di Polistena a informarci di questa grande opportunità – proseguono -. Eravamo già pronti a partire, e invece, per una volta, sono stati i medici ad avvicinarsi a noi». Nell’ambulatorio, anch’esso messo a disposizione gratuitamente da un medico del luogo, arrivano altre famiglie con bambini piccoli. «Noi veniamo da Cinquefrondi, nostra figlia Laura di appena 4 mesi deve essere sottoposta a visita. Abbiamo saputo dal nostro medico che qui a Filadelfia potevamo incontrare lo specialista ed eccoci qui felici di potere effettuare una visita in Calabria senza dover raggiungere Roma».

Ad effettuare la visita è il neurochirurgo Paolo Frassinato dell’equipe medica del professore Gianpiero Tamburrini presidente della Federazione Gene e Responsabile del Reparto di Neurochirurgia Infantile della Fondazione Policlinico Gemelli. «Siamo felici di poter dare il nostro contributo alla federazione Gene – dichiara Paolo Frassinato –. Siamo noi per una volta ad avvicinarci alle famiglie e non viceversa», conclude il medico.

«Il nostro obiettivo – spiega Fulvia Molisani- è adesso quello di far conoscere questo progetto. Ecco perché stiamo divulgando l’iniziativa in tutti gli ospedali calabresi e non solo». Artefice del grande movimento che dal 2009 riunisce famiglie e medici è Davide Giampà, vice presidente Gene. «Oggi abbiamo rinnovato l’appuntamento mensile che andrà avanti per tutto il 2025. Il nostro intento è quello di aiutare le famiglie». Una missione che parte dall’esperienza personale di Davide, originario di Filadelfia: «I genitori di bimbi con patologie neurochirurgiche non devono sentirsi soli, ecco perché abbiamo deciso di costituire questa grande famiglia chiamata Gene, acronimo di Genitori, Neurochirurghi, Neurooncologi e Neuropsichiatri Infantili. Il prossimo appuntamento con le visite gratuite – ricorda il vice presidente– si svolgerà il 23 novembre, quando a Filadelfia giungerà la famiglia Gene al completo».

LEGGI ANCHE: Correre fa bene (anche) alla solidarietà: la Stracittadina Filadelfiese sorprende ancora per risultati e partecipazione – VIDEO