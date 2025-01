Sanità vibonese nel caos per i mancati rinnovi di infermieri e oss, De Nisi chiede la convocazione in Consiglio dei commissari Asp

Una richiesta di una audizione urgente della Commissione straordinaria dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia rappresentata dai dottori Vittorio Piscitelli, Gandolfo Miserendino, Gianluca Orlando. Il consigliere regionale Francesco De Nisi la chiede a Pasqualina Straface, presidente della III Commissione consiliare permanente (competente in materia di Sanità) del Consiglio Regionale della Calabria.

«È di pubblico dominio nella Regione Calabria – evidenzia De Nisi – la grave situazione verificatasi nell’Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia, a seguito del mancato rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato del personale sanitario, in particolare di 25 infermieri e 16 OSS. Dopo intense giornate di protesta da parte delle organizzazioni sindacali, è stata concessa una proroga di soli due mesi per 4 OSS su 16 e 13 infermieri su 25, lasciando irrisolta la situazione complessiva».

De Nisi, inoltre, sottolinea anche come «il mancato rinnovo dei contratti a tempo determinato abbia costretto la Direzione Sanitaria a riorganizzare il personale con trasferimenti da un reparto all’altro, o persino tra ospedali distanti decine di chilometri, determinando, in alcuni casi, il blocco dei ricoveri per insufficienza di personale. I lavoratori precari interessati dal mancato rinnovo contrattuale, pur essendo in possesso dei requisiti di legge per la stabilizzazione (18 mesi di anzianità di servizio, di cui almeno 6 svolti durante il periodo della pandemia da Covid-19), attendono da oltre due anni l’avvio della relativa procedura, già attuata in altre aziende sanitarie della Calabria».

A fondamento dell’istanza il consigliere De Nisi ha posto una duplice finalità: garantire il diritto al rinnovo contrattuale per il personale precario dell’Asp di Vibo Valentia e la contestuale stabilizzazione, in ottemperanza alle normative vigenti; salvaguardare il diritto alla salute, costituzionalmente riconosciuto, dei cittadini della Provincia di Vibo Valentia, assicurando standard assistenziali analoghi a quelli delle altre province calabresi e del resto d’Italia.

Da qui la richiesta dell’audizione urgente alla presidente Pasqualina Straface con l’intento di far «analizzare con urgenza la situazione e adottare, se necessario, le iniziative di competenza per la risoluzione delle criticità in cui versa l’Asp di Vibo».