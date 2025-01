«Sarò io il nuovo medico di base», un dottore a caccia di “assistiti” a Francica ma ma il sindaco smentisce: «Ancora nessuna designazione»

L'iter è ancora in corso quindi non si sa chi sarà assegnato a questa comunità. Eppure in paese in tanti hanno già "scelto"

Da circa sei mesi ormai il comune di Francica è senza medico di base, una carenza che ha creato innumerevoli disagi tra la cittadinanza. Tutto è nato l’estate scorsa, quando l’allora medico di base del paese ha deciso di trasferirsi altrove, lasciando così scoperto il territorio. Da mesi, il primo cittadino Michele Mesiano, cerca di rimediare alla cosa, pur nel consapevolezza che poco può fare senza che si attivino le procedure che passano per Regione Calabria e Asp. In altre parole, per avere un nuovo medico occorre che la stessa Azienda sanitaria provinciale identifichi il Comune come zona carente e, in seguito, venga pubblicato dalla Regione Calabria un bando al quale i medici di medicina generale possono partecipare.

Al momento si è dunque in attesa che l’iter si completi. Ma non è restato con le mani in mano un medico di un centro limitrofo, che è andato a caccia di “assistiti” a Francica. Il professionista avrebbe dunque cominciato a spargere la voce che sarebbe stato lui il medico designato, innescando così una serie di revoche da parte chi ha dato credito a queste informazioni. Una situazione che ha spinto addirittura il sindaco a fare un appello pubblico, mettendo in guardia i cittadini e rimarcando che il medico di base non è stato ancora assegnato.