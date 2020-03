Coronavirus: nuovo decesso in Calabria nella notte

Si tratta di un 59enne che si è spento all’ospedale di Catanzaro. Sale a 34 il bilancio dei morti nella regione

Si allunga l’elenco dei decessi che si è aperto ieri a Catanzaro con la morte in un sol giorno di sei persone. Questa notte nell’unità di Terapia intensiva dell’ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro, un nuovo decesso per infezione da coronavirus: si tratta di un 59enne di Crotone risultato positivo il 13 marzo scorso.



Sale così a cinque il bilancio delle vittime da Covid 19 in provincia di Crotone. Il primo all’ospedale di Catanzaro si era invece registrato lo scorso venerdì: un nefropatico che eseguiva il trattamento dialitico nel reparto di Nefrologia dell’ospedale “Pugliese” di Catanzaro. E poi ieri il giorno più nero: due decessi nell’unità di Terapia intensiva – un 52enne di Strongoli e un 60enne di Amantea – e uno in Malattie infettive: una donna qui trasferita sabato mattina dalla casa di riposo di Chiaravalle Centrale. Ma sono stati altri tre gli anziani a spegnersi nella giornata di ieri: uno al policlinico e altri due nella casa di riposo. I morti Calabria per coronavirus salgono così a 34: otto nel Catanzarese, uno nel Vibonese, cinque in provincia di Crotone, nove in provincia di Reggio Calabria e undici in provincia di Cosenza.



