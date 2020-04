Coronavirus, percorsi “nascita” e “allattamento” garantiti via Skype

I servizi dell’Asp rivolti a gestanti e neomamme proseguiranno da remoto per superare le difficoltà dovute all’emergenza coronavirus

Il servizio Tutela donne, infanzia e adolescenza di Vibo Valentia, diretto da Orlando Cartisano e afferente al Distretto sanitario unico, anche in questo periodo di emergenza sanitaria Covid–19, garantisce il servizio del “Percorso nascita” e del “Percorso allattamento”. Quest’ultimo interessa tutte le neomamme mentre il servizio “Percorso nascita” è indirizzato a tutte le gestanti dalla 28ma settimana.



Per poter usufruire del servizio, che viene assicurato in modalità Skype a cura dell’ostetrica Zelinda Musella, è necessario prenotarsi inviando una mail e indicando il proprio nominativo e numero telefonico (per essere ricontattati) all’indirizzo mail: zelinda.musella@gmail.com, ovvero telefonando al n. 388.1090271 o inviando allo stesso numero un messaggio Whatsapp.



