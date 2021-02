Coronavirus: 25 nuovi casi nel Vibonese, 214 in Calabria

Nel bollettino odierno dati in linea con quelli dei giorni precedenti. Calano i ricoveri in tutta la regione ma si registrano due nuovi decessi. In provincia di Vibo i casi attivi sono 476

In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 514.040 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 544.013 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al coronavirus sono 34.735 (+214 rispetto a ieri), quelle negative 479.305.

Lo rende noto la Regione Calabria nel bollettino quotidiano dei dati relativi al coronavirus: dall’inizio dell’emergenza i decessi sono 632 (+2 rispetto a ieri), i guariti sono 26.881 (+221 rispetto a ieri), i ricoveri sono 262 (-5 rispetto a ieri). I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 67, Catanzaro 26, Crotone 5, Vibo Valentia 25, Reggio Calabria 91.

Territorialmente – prosegue il bollettino regionale – dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: Cosenza: casi attivi 2.867 (50 in reparto Azienda ospedaliera di Cosenza; 15 in reparto al presidio di Rossano;4 al presidio ospedaliero di Acri; 5 al presidio ospedaliero di Cetraro; 6 all’ospedale da Campo; 9 in terapia intensiva, 2.778 in isolamento domiciliare); casi chiusi 7.335 (7065 guariti, 270 deceduti). Catanzaro: casi attivi 1.716 (17 in reparto all’Azienda ospedaliera di Catanzaro; 6 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 9 in reparto all’Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini; 6 in terapia intensiva; 1678 in isolamento domiciliare); casi chiusi 3.325 (3.233 guariti, 92 deceduti). Crotone: casi attivi 128 (11 in reparto; 117 in isolamento domiciliare); casi chiusi 2.543 (2.500 guariti, 43 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 476 (14 ricoverati, 462 in isolamento domiciliare); casi chiusi 2.565 (2520 guariti, 45 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 1.980 (83 in reparto all’Azienda ospedaliera di Reggio Calabria; 15 in reparto al presidio ospedaliero di Gioia Tauro; 12 in terapia intensiva; 1.870 in isolamento domiciliare); casi chiusi 11.441 (11.259 guariti, 182 deceduti). Altra regione o Stato estero: casi attivi 50 (50 in isolamento domiciliare); casi 309 (309 guariti).