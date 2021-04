Covid: in Calabria 512 casi e sette morti, nel Vibonese 46 nuovi contagi

In tutta la regione si registra anche un’impennata di ricoveri (+17). In provincia di Vibo si contano 450 casi attivi di cui 16 ricoverati in ospedale

In tutta la regione si registra anche un’impennata di ricoveri (+17). In provincia di Vibo si contano 450 casi attivi di cui 16 ricoverati in ospedale

Informazione pubblicitaria

Nuova impennata di ricoveri per il Covid 19 nelle ultime 24 ore in Calabria dove si contano 512 nuovi casi: sono 17 gli ingressi nei reparti (465 il totale) e uno in più nella terapia intensiva (39). Sempre alto il numero dei decessi (7)che portano a 890 il totale delle vittime dall’inizio della pandemia. I tamponi eseguiti sono stati 3.945 su 3.470 soggetti testati. Gli isolati a domicilio sono 240 e 247 i guariti. Attualmente i casi attivi ammontano a 12.047 mentre quelli chiusi 38.564.

In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 652.367 soggetti per un totale di 695.764 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 50.611, quelle negative 601.756. Sono questi i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute. I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 211, Catanzaro 109, Crotone 68, Vibo Valentia 46, Reggio Calabria 78.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i positivi sono così distribuiti: Cosenza: Casi attivi 6.184 (130 in reparto AO di Cosenza; 18 in reparto al presidio di Rossano; 16 al presidio ospedaliero di Acri; 22 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all’Ospedale da Campo; 17 in terapia intensiva, 5.981 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 9.847 (9.452 guariti, 395 deceduti); Catanzaro: Casi attivi 2.752 (61 in reparto all’AO di Catanzaro; 11 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 28 in reparto all’AOU Mater Domini; 13 in terapia intensiva; 2.639 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 4.733 (4.626 guariti, 107 deceduti); Crotone: Casi attivi 1.064 (43 in reparto; 1.021 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 3.472 (3.412 guariti, 60 deceduti); Vibo Valentia: Casi attivi 450 (16 ricoverati, 434 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 4.048 (3.975 guariti, 73 deceduti); Reggio Calabria: Casi attivi 1.537 (103 in reparto all’AO di Reggio Calabria; 17 in reparto al P.O di Gioia Tauro; 9 in terapia intensiva; 1.408 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 16.155 (15.900 guariti, 255 deceduti).