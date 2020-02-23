Il neo governatore fa il punto dell’emergenza in Calabria: «Non ci sono casi positivi». In sorveglianza attiva a domicilio la coppia rientrata a Limbadi dalla Lombardia

«È evidente: stiamo affrontando un’emergenza, ma è importante che tutti noi, da un lato non sottovalutiamo alcun rischio e mettiamo in campo tutte le necessarie azioni preventive, dall’altro dobbiamo essere consapevoli che non può e non deve essere alimentata nessuna forma di panico ingiustificato. Al momento in Calabria non è stato riscontrato nessun caso positivo al Coronavirus». Ad affermarlo è il presidente della Regione Jole Santelli. [Continua]



Coronavirus, il sindaco di Vibo: «Nostre strutture adeguate a gestire l’emergenza» – Video

Per il neo governatore «il sistema di sorveglianza attivo in Calabria ha permesso di individuare tutti i casi potenzialmente sospetti e di gestirli con la massima attenzione e prudenza, senza allarmismi: dai primi due di Vibo e Taurianova, a quelli più recenti. Per tutti sono state seguite le procedure indicate dal Ministero della Salute: la paziente di Campo Calabro che presentava sintomi è stata accompagnata in ospedale ed ha fatto subito il test che è risultato negativo, così come il caso sospetto individuato ai controlli attivi all’aeroporto di Lamezia Terme, anche questo in questo caso il test è risultato negativo. Infine la coppia di Limbadi che rientrava dalla Lombardia è stata intercettata telefonicamente mentre era ancora in auto e fatta arrivare a casa, messa in contatto con il Centro di riferimento regionale, e dal momento che non mostra nessun sintomo, messa in sorveglianza attiva a domicilio».



Coronavirus, insegnante di Limbadi in isolamento volontario

Quindi l’appello: «si invitano i cittadini calabresi che in queste ore rientreranno dalle regioni del Nord interessate dall’espansione epidemica, oltre che dalle altre aree internazionali già definite a rischio (Cina soprattutto), di comunicare alle autorità sanitarie locali il loro rientro in modo da valutare misure di quarantena attiva volontaria presso il proprio domicilio anche in assenza di sintomi. Stiamo affrontando un’emergenza sanitaria internazionale e affinché le misure che si mettono in campo siano efficaci occorre la collaborazione di tutti i cittadini».

Per la Santelli «dobbiamo cercare tutti di osservare le norme precauzionali, evitare di confondere innocue malattie di stagione con il coronavirus. Laddove ci siano dubbi evitare di recarsi direttamente in ospedale e telefonare il numero 1500 oppure contattare il proprio medico di fiducia. I controlli in aeroporto saranno allargati anche ai voli provenienti dal Nord Italia».

Quindi, in conclusione, il chiarimento «misure ulteriori come la chiusura delle scuole, dei luoghi di aggregazione, degli uffici, ecc. verranno attuate laddove venisse individuato un focolaio, per come richiesto dall’Oms. I membri del gruppo operativo regionale (task Force dipartimento Salute e Protezione Civile) sono al lavoro h24 per garantire sorveglianza, prevenzione e cura dei casi sospetti, contatti stretti, probabili ed accertati; il tutto per assicurare ai cittadini calabresi la maggiore tutela possibile».



Coronavirus, “Vibo Unica” chiede al sindaco l’emanazione di un’ordinanza

Coronavirus, vertice in Prefettura a Vibo: «Situazione monitorata»