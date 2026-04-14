Parole di elogio all’indirizzo di medici e operatori in servizio al nosocomio cittadino: «Con umanità e professionalità mi hanno fatto sentire ascoltata in un momento di fragilità»

Una lettera di ringraziamento all’indirizzo dei medici e operatori sanitari in servizio all’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia. A vergarla, una paziente dopo un delicato periodo di cure. Parole di elogio sono state formulate all’indirizzo del personale del nosocomio cittadino, troppo spesso al centro di critiche per le gravi carenze (di personale e strutturali). Riportiamo il contenuto integrale.

«Desidero condividere la mia esperienza in un momento in cui si parla spesso delle difficoltà della sanità nel nostro territorio. Dopo oltre un mese di sofferenza, trascorso senza risposte e con un continuo andare da una struttura all’altra, nella mattina di venerdì 10 aprile mi sono recata al pronto soccorso dell’Ospedale di Vibo Valentia in condizioni molto difficili.

Proprio lì, in un contesto spesso raccontato solo per le sue criticità, ho invece trovato attenzione, professionalità e, soprattutto, grande umanità. Ogni membro del personale, dai medici agli infermieri, si è distinto per sensibilità e dedizione, facendomi sentire ascoltata e finalmente presa in carico.

Un ringraziamento particolare va al dottor Giuseppe Suraci e alle sue assistenti, che con pazienza e delicatezza hanno seguito il mio caso con grande scrupolo. Desidero inoltre ringraziare il dottor Morano, che, accortosi subito della mia sofferenza, è intervenuto con prontezza e competenza.

In un momento così difficile per la sanità, credo sia giusto raccontare anche ciò che funziona: perché dietro le strutture ci sono persone che ogni giorno svolgono il proprio lavoro con impegno e umanità».

*lettera firmata