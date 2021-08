Pizzo, fede nuziale trovata in mare: «Aiutateci a rintracciare lo sposo» -Video

class="lac-video-embed" scrolling="no" allowfullscreen="" width="640" height="360" frameborder="0">

Carlo Romano è il papà della piccola Anna Sofia. La bimba che sabato scorso mentre cercava conchiglie ha trovato sul fondale di Pizzo, una fede nuziale. E così la decisione di mettersi alla ricerca del legittimo proprietario attraverso un appello social lanciato da Silvio Primerano. Sull’anello è inciso il nome di una donna e la data con l’anno del matrimonio. Particolari che non sono statai svelati per evitare che la fede vada a finire nelle mani sbagliate. «L’unico indizio che possiamo fornire è la data del 10 agosto – spiega Silvio – il resto sarà il legittimo proprietario a svelarlo. La fede in oro giallo è stata rinvenuta in località Malfarà, tra la chiesetta di Piedigrotta e la spiaggia dell’ex hotel Grillo a Pizzo. «Il prossimo 10 Agosto ricorre l’anniversario del matrimonio, sarebbe bello rintracciare il proprietario per tempo», dice speranzoso Carlo.