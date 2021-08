Vibo Marina, il punto informazioni della Pro loco unico riferimento per i turisti

La stagione estiva volge al termine ed è tempo di tirare le somme. Anche per l’associazione di promozione turistica Pro loco di Vibo Marina è tempo di bilanci per le attività svolte nel periodo estivo e, in una sua nota, l’APT evidenzia l’importanza del servizio svolto nel territorio costiero vibonese.

«Un servizio di pubblica utilità molto necessario, unico in tutto il territorio comunale, svolto secondo le migliori tradizioni delle Pro Loco-Unpli d’Italia, guardando al bene comune ed ai bisogni del territorio. Un servizio – sottolinea l’associazione che all’inizio dell’estate ha ricevuto la visita del presidente nazionale Unpli – riproposto ogni anno con tenacia, nonostante non sia stato realizzata, da parte di Provincia e Regione, la costruzione dei locali per i servizi turistici APT ed in attesa che le amministrazioni facciano rientrare nei piani delle opere pubbliche la realizzazione di una piccola stazione marittima, luogo di sosta e di promozione». [Continua in basso]

«Al momento – rimarca l’associazione – il servizio IAT della Pro loco rimane l’unico reale punto di riferimento per il turista nella grande realtà turistica di Vibo Marina-Bivona-Porto Salvo, tenuto aperto in modo gratuito e senza alcun contributo da parte di enti, grazie all’impegno dei soci volontari e cui va tutta la nostra gratitudine. Il punto IAT è anche una postazione civica, di benvenuto ed accoglienza verso ospiti e turisti che scelgono il mare di Porto Santa Venere e tutta la Costa degli dei per un periodo di svago e benessere, per promuovere al meglio il territorio ed offrire informazioni e consigli su lidi, pontili, pernottamento e ristoro, orari dei mezzi di trasporto marittimi-terrestri-ferroviari, illustrare le bellezze e i luoghi da visitare, gli intrattenimenti e le feste popolari e religiose. Ma il punto IAT rappresenta anche un presidio di legalità ben visibile, dove non esiste il malaffare e dove la gratuità e lo spirito di servizio sono il cardine di chi dona il proprio tempo agli altri. Tra le carenze evidenziate dai turisti – sottolinea in conclusione la Pro Loco – la mancanza di verde pubblico e di un parco urbano, il problema acqua, le strade non pulite, vie caotiche senza segnaletica e vigili, mancanza di parcheggi per chi si sposta alle Eolie, farmacie chiuse nei giorni festivi, mancanza di un presidio sanitario, bagni chiusi alla stazione FS, un solo bancomat, randagismo e la incomprensibile mancata fruizione di importanti beni culturali quali la Tonnara e il Castello di Bivona».