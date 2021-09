Illuminazione pubblica, a Tropea affidati i lavori di riqualificazione per 140mila euro

Affidati a Tropea i lavori per la riqualificazione e l’efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica di via IV Novembre, via Montevideo, porzione di via F. Barone, via Pitagora, via della Vittoria, porzione di via Vittorio Vento, parcheggio Rocca mare, Rosa dei venti, via Marina del Convento.

I lavori, per un totale di 140mila euro, sono stati finanziati dal Ministero dell’Interno e rientrano nel piano delle opere inserite nella legge di bilancio 2020, legge 27 dicembre 2019, n. 160. L’intervento consisterà nel rifacimento dell’intera rete (cavi e cavidotto) delle strade interessate e nella sostituzione dei fatiscenti pali e corpi illuminanti, collegati tra loro con fili volanti, con altri identici a quelli già utilizzati per viale Coniugi Crigna e per il piazzale di S. Maria dell’Isola. Quanto a via Marina del Convento, l’intervento si limiterà alla sostituzione di trenta lanterne. I lavori dovrebbero partire entro la metà di novembre.