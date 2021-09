Soriano, riparte lo scuolabus: al via le domande per accedere al servizio

Riparte a Soriano Calabro il servizio bus per i bambini delle scuole infanzia e primaria. Lo rende noto il Comune con un avviso pubblicato anche sui social. In particolare nel documento si legge: «È fatto obbligo, agli interessati, pena l’esclusione dal servizio, a far pervenire apposita istanza diretta al sindaco». In caso di richieste superiori «al numero massimo di ragazzi che possono usufruire del servizio sarà data precedenza alle istanze relative ad alunni la cui residenza dista maggioramene dal plesso di appartenenza».



Il fac-simile della domanda può essere ritirato all’Ufficio di segreteria o scaricato dall’albo pretorio on-line. Il servizio trasporto avrà inizio il 27 settembre. Per usufruirne, i richiedenti dovranno essere in regola con il pagamento delle tariffe. Il costo del servizio, indipendentemente dalla corsa, è di 13 euro mensili ad alunno e dovrà essere corrisposto – prima dell’attivazione del servizio – in rate trimestrali.