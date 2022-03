Soriano Calabro, Francesca Criniti entra a far parte del Consiglio comunale

Entra in pieno a far parte della vita amministrativa del paese. Lo riferisce una nota dell’amministrazione

«L’amministrazione comunale di Soriano Calabro dà il benvenuto al nuovo consigliere Francesca Criniti che da oggi partecipa ai lavori del Consiglio Comunale e quindi entra in pieno a far parte della vita amministrativa del paese». Lo riferisce un avviso dell’amministrazione nel quale si legge: «Cogliamo l’occasione per augurarle un buon lavoro, sicuri che sarà altamente propositiva alle problematiche che di volta in volta il Consiglio comunale si troverà ad affrontare».