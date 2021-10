Tropea, beatificazione di don Mottola: ecco come partecipare all’evento

La celebrazione eucaristica, in programma nel piazzale dell’Isola, sarà trasmessa in diretta da LaC Tv. In caso di maltempo si svolgerà nella concattedrale

Domenica 10 ottobre, a Tropea, alle ore 10 si terrà la celebrazione eucaristica con il Rito di beatificazione del venerabile don Francesco Mottola, sacerdote e fondatore degli Oblati e Oblate del Sacro Cuore. La sacra funzione – molto attesa dal popolo di fedeli della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea guidata da monsignor Attilio Nostro – sarà trasmessa in diretta sulle reti televisive LaC TV e Tele Padre Pio. Nell’occasione, a presiedere a nome di Papa Francesco la celebrazione eucaristica sarà il cardinale Marcello Semeraro, prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi. Ecco, nel dettaglio, le prerogative e i termini per poter partecipare al sacro rito. «Come area della celebrazione – spiegano gli organizzatori della Famiglia Oblata – è stato individuato il piazzale dell’Isola di Tropea.

Nell’area si potrà accedere, a partire dalle 8.15, dalle Roccette e dalla scala del cannone, con il pass e muniti di green pass, in modo da prevenire il contagio da Covid 19 (come atto di responsabilità). Il luogo della celebrazione sarà completamente circoscritto e per i parcheggi sono state individuate le zone del porto, della pineta e tutte le altre solitamente utilizzate a questo scopo. Chi parteciperà alla celebrazione dovrà essere munito di mascherina e mantenere il distanziamento». In conclusione, la Famiglia Oblata informa che a causa delle previsioni metereologiche, «considerate attualmente sfavorevoli», la celebrazione potrebbe svolgersi anche all’interno della concattedrale, «e in tal caso l’accesso sarà riservato, per motivi di sicurezza, solo al clero e a una rappresentanza delle autorità e dei fedeli».