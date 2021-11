Zona a traffico limitato, a Tropea è tempo di rinnovo dei permessi

Quelli in corso scadranno il 31 dicembre pertanto dal primo gennaio 2022 i transiti saranno registrati dal sistema come irregolari e saranno sanzionati»

I cittadini di Tropea saranno presto chiamati al rinnovo dei permessi per l’accesso nella Zona a traffico limitato. Lo comunica lo stesso Comune con un avviso: «Si rammenta che tutti i permessi rilasciati nel corso del 2021 andranno a scadere il 31 dicembre 2021. In caso di mancato rinnovo dell’autorizzazione, i transiti che verranno effettuati a partire dall’1 gennaio 2022, verranno registrati dal sistema come irregolari e, pertanto, saranno sanzionati».

Pertanto a partire dall’1 dicembre sarà possibile inoltrare le domande di rinnovo utilizzando, esclusivamente, l’apposito modello, già disponibile sul sito del Comune (clicca qui per scaricarlo).

All’istanza andranno obbligatoriamente allegati:

1) documento di identità;

2) carta di circolazione;

3) ricevuta di versamento tariffa.

«Si segnala come l’unica modifica introdotta riguardi la tariffa per veicoli con peso a terra superiore a 2T, rispetto a quali – si fa presente – è stata introdotta una maggiorazione del 100% rispetto alla tariffa 2021, e per i veicoli con peso a terra superiore a 3 T, rispetto ai quali è stata introdotta una maggiorazione del 200% rispetto alla tariffa 2021».