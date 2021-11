Giovane mamma stroncata da un malore improvviso, lutto cittadino a Drapia

Lutto cittadino a Drapia, piccolo centro del Vibonese, per la prematura scomparsa di Rossana Rossi, 31 anni, originaria di Brattirò. La giovane mamma è deceduta nella sua abitazione dopo un improvviso malore. Rossana era una professionista molto apprezzata e conosciuta nel suo paese d’origine ma anche a Vibo città dove lavorava. Sposata, aveva anche un bimbo di pochi anni.



Il sindaco Alessandro Porcelli ha proclamato in queste ore il lutto cittadino. In concomitanza con la celebrazione del funerale della giovane nella giornata del 13 novembre 2021 dalle ore 15.00 alle ore 18,00 e «in segno di rispetto e di partecipazione al profondo dolore dei familiari tutti e dell’intera comunità» ha disposto l’esposizione delle bandiere nelle sedi comunali a mezz’asta e la chiusura degli uffici.



Gli esercizi commerciali sono stati invitati ad abbassare le saracinesche in segno di lutto in concomitanza con lo svolgersi delle cerimonie funebri. Il sindaco ha inoltre invitato a rimandare tutte le attività ludiche e ricreative.

Anche le squadre di calcio del Drapia e dello Spilinga si sono dette concordi nel rinviare la partita in programma domenica in rispetto del lutto cittadino.